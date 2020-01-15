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محليات

مجلس الوزراء: الاطلاع على مرئيات الخطة الوطنية للأمن الغذائي

محليات

وزير الخارجية: قطر تقف بجانب العراق في جهود التهدئة وخفض التصعيد

أخبار عربية

اختلاق آية قرآنية في اختبار للطلاب بمصر يثير الجدل

أخبار دولية

المحاكمة قريباً.. النواب الأمريكي يوافق على لائحة عزل ترامب ويحيلها إلى الشيوخ

أراء الكتاب

نحو إرادة دولية لإنهاء صراع ليبيا

أخبار عربية

القضاء اللبناني يدَّعي على زوج نانسي عجرم بتهمة "القتل القصد"

أخبار دولية

ماليزيا تخطط لتوزيع "ملايين الدولارات" على نصف مواطنيها.. ما القصة؟

محليات

ترامب يهاجم "آبل" لرفضها فتح آيفون مُطلق النار في القاعدة الأمريكية

أخبار دولية

وزير الخارجية الروسي: "مقترح آلية جماعية للأمن في الخليج لايزال على الطاولة"

محليات

وزير الخارجية: تباحثت مع القيادة العراقية حول مستجدات الأوضاع والتأكيد على أهمية خفض التصعيد

أخبار دولية

"رقابة جنونية".. ميسي يكشف عن أقوى مدافع راقبه في الملاعب

محليات

النيابة العامة تؤكد على عدم التهاون مع مرتكبي الجرائم المرورية

محليات

الأمين العام لوزارة الخارجية يقيم حفل وداع لسفيرة البوسنة والهرسك

محليات

اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي تعلن أسماء الفائزين

أخبار دولية

تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرة شنغن بداية من فبراير 2020

فيديو

ألبومات

صاحب السمو والرئيس التركي يترأسان الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين

صاحب السمو خلال جولته بمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات

صاحب السمو والرئيس البرازيلي يعقدان جلسة مباحثات

الشيخة جواهر تكرم خريجات جامعة قطر

محليات

لجنة اختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية تعلن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية

اقتصاد

قطرغاز تسلم أُولى شحنات الغاز على متن ناقلة كيوفليكس إلى ال ان جي سيومت في بنغلاديش

محليات

غياب اللوحات الإرشادية حول محطات المترو.. مسؤولية من ؟

محليات

7 نصائح خلال موجات الغبار.. راجع المراكز الصحية في 5 حالات

محليات

مشاركات خليجية في مهرجان مرمي الدولي

محليات

تمديد ساعات عمل مترو الدوحة يومي الخميس والجمعة

محليات

12 علامة غريبة تدل على اختراق حاسوبك.. وهذه أبرز الحلول

محليات

السفير إليساندرو بروناس: زيادة تعزيز التعاون بين قطر وإيطاليا في كافة المجالات

آراء الكتاب
أخبار عربية

البرهان: ما شهدته عدة مدن سودانية كان "تمردا مكتملا"

أخبار دولية

الرئيس الإيراني يطالب واشنطن بالاعتذار ويهدد قواتها بأنها ليست آمنة

أخبار دولية

إسرائيل: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية بنهاية العام

أخبار دولية

رسائل مشفرة وملاحظات بخط اليد.. مجلس النواب يكشف أدلة جديدة بقضية عزل ترامب

أخبار عربية

قطع ربع مليار دولار وإعادة النظر في المساعدات..فاتورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق

أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية تدين اعتبار7 مواقع استيطانية "محميات طبيعية"

أخبار عربية

إصابة عدد من عناصر الأمن اللبناني في "مواجهات المصرف المركزي"

أخبار دولية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانين من كوريا الشمالية

اقتصاد

القطرية تدشن 8 وجهات جديدة في معرض الكويت للطيران 2020

محليات

افتتاح مواقف اركن وتنقل المجانية للجمهور

اقتصاد

المصرف يسجل نمواً في أرباحه بنحو 11% في العام المالي 2019

اقتصاد

ارتفاع النقود الاحتياطية لأكثر من 72 مليار ريال

اقتصاد

7.3 مليار ريال مكاسب البورصة في ثلاث جلسات

اقتصاد

مستهلكون لـ الشرق: نحتاج منافذ جديدة لبيع الأغنام في ضواحي الدوحة

محليات

وزير المواصلات: المترو خفض الازدحام المروري بنسبة 25%

اقتصاد

QNB يحقق أرباحا بقيمة 14.4 مليار ريال في 2019

رياضة

ناصر العطية يحافظ على وصافة رالي داكار.. وساينز يعزز الصدارة

رياضة

محمد مبارك الكواري حصريا لـ الشرق:قطر بيئة جاذبة لكبرى الأحداث العالمية

رياضة

إطلالة مبهرة لاستاد المدينة التعليمية

رياضة محلية

صحيفة إسبانية : هكذا كافأ السد تشافي بعد رفضه تدريب برشلونة